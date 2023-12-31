2024-й в стране объявлен годом семьи, а значит поддержка многодетных семей и молодых родителей в рамках нацпроекта «Демография» будет продолжена.

В ходе Прямой линии Глава региона Бату Хасиков назвал вопросы демографии важнейшими. Руководитель республики дал поручение прорабатать региональные дополнительные меры поддержки, которые будут запущены в 2024 году. Как отметила вице-премьер-министр социальной политики, труда и занятости региона Марина Ользятиева, в рамках утвержденной республиканской программы по повышению рождаемости продолжат развивать культ многодетной семьи, чтобы многодетность снова стала новым-старым образом жизни калмыцкого народа.

Между тем, в 2023-м году средства из регионального материнского капитала получили более 600 семей. На эти цели было направлено около 75 млн.руб. О том, что маткапитал служит хорошим подспорьем в интервью Вестям рассказала многодетная мама Виктория Абушинова. 9 лет назад, когда родился маленький Артём, семья получила земельный участок и региональный маткапитал. Средства направила на стоматологические услуги для дочери Марии.