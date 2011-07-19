Необычная находка

Во время патрулирования территории государственные инспекторы заповедника "Черные земли" наткнулись на старое гнездо степного орла. Внимание старшего госинспектора привлек нестандартный металлический предмет, торчащий в гнезде среди сухой травы. При ближайшем рассмотрении это оказалось небольшим кованным железным наконечником копья кустарной работы.



Так как в восточной Калмыкии еще встречаются развеваемые песчаные барханы, периодически из-под земли на поверхность "выходят" артефакты различных эпох. Не зря археологи в своё время называли Калмыкию "музеем под открытым небом", здесь буквально под ногами можно было найти древние монеты, предметы утвари, наконечники стрел и прочие мелкие вещи различных культур, от скифов и гуннов до периода поздних кочевников.



Степные орлы при сооружении гнезда используют в качестве строительного материала все, что могут унести в когтях. По всей видимости, орел принес в гнездо и наконечник копья, найденный на одном из ближайших барханов.