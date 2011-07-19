9 февраля, 12:58
Настоятель Центрального хурула Геше Тендзин Чойдак записал видеообращение по просьбе школьников.
В преддверии празднования Цаган Сар ученики Элистинской многопрофильной гимназии обратились в Хурул с просьбой сделать видеообращение к молодежи. Настоятель Центрального хурула Геше Тендзин Чойдак внимательно отнесся просьбе молодых людей и записал видеоролик. Именно с него начиналось мероприятие в гимназии, посвященное Цаган Сару.Смотрите наши видео на YouTube!
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