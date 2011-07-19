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9 февраля, 13:07

На сцене Бурятского академического театра оперы и балета дебютировала уроженка Лаганского района Калмыкии Байирта Бадма-Халгаева.

На сцене Бурятского академического театра оперы и балета дебютировала уроженка Лаганского района Калмыкии Байирта Бадма-Халгаева.
Студентка Санкт-Петербургской консерватории исполнила главную партию национальной героини Бальжан хатан, в одноименном рок-мюзикле. Его премьера состоялась летом 22 года. «Бальжан Хатан» - это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. Перед вокалисткой стояла задача не только исполнить арию на бурятском, но и явить себя на сцене драматической актрисой. Байирта Бадма - Халгаева окончила Лаганскую Многопрофильную гимназию и Элистинский колледж искусств. Продолжала обучение в Волгоградском институте культуры. Она - дипломант и лауреат международных конкурсов, сейчас студентка 5 курса Санкт-Петербургской Государственной Консерватории (класс заслуженной артистки РФ Галины Киселевой.
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