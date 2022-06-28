13 февраля, 06:49
Многосерийный фильм "Шаляпин" - это история о гениальном певце с непростой судьбой
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Федор Шаляпин прошел путь от бедного мальчика до всемирно известного артиста: ему рукоплескали в театральных залах, женщины сходили по нему с ума, но никто не знал, что происходило в его душе на самом деле.
Федор Шаляпин прошел путь от бедного мальчика до всемирно известного артиста: ему рукоплескали в театральных залах, женщины сходили по нему с ума, но никто не знал, что происходило в его душе на самом деле.
Одна из самых ожидаемых премьер года состоится 13 февраля в 21:20 на телеканале "Россия 1"
Смотрите подробности по ссылке:
smotrim.ru/shalyapin
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