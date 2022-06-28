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13 февраля, 06:49

Многосерийный фильм "Шаляпин" - это история о гениальном певце с непростой судьбой

Многосерийный фильм "Шаляпин" - это история о гениальном певце с непростой судьбой

Федор Шаляпин прошел путь от бедного мальчика до всемирно известного артиста: ему рукоплескали в театральных залах, женщины сходили по нему с ума, но никто не знал, что происходило в его душе на самом деле.

Одна из самых ожидаемых премьер года состоится 13 февраля в 21:20 на телеканале "Россия 1"

Смотрите подробности по ссылке:
smotrim.ru/shalyapin

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