Министр здравоохранения Булат Сараев посетил Лаганскую районную больницу

По итогам осмотра стационара он отметил хороший уровень укомплектованности отделения, в том числе для эндоскопии. В медучреждении проводятся сложные операции под умелым руководством главного врача, хирурга Николая Шарапова. Пациенты проходят оперативное лечение хирургического профиля не только из районов республики, но и соседних регионов. И, в этом, как подчеркнул Шарапов, большая заслуга депутата Госдумы, доктора Бадмы Башанкаева.