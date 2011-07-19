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31 мая, 09:30

Министр здравоохранения Булат Сараев посетил Лаганскую районную больницу

Министр здравоохранения Булат Сараев посетил Лаганскую районную больницу

По итогам осмотра стационара он отметил хороший уровень укомплектованности отделения, в том числе для эндоскопии. В медучреждении проводятся сложные операции под умелым руководством главного врача, хирурга Николая Шарапова. Пациенты проходят оперативное лечение хирургического профиля не только из районов республики, но и соседних регионов. И, в этом, как подчеркнул Шарапов, большая заслуга депутата Госдумы, доктора Бадмы Башанкаева.

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