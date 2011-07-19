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4 сентября, 13:46

Контроль за сохранением благоприятной экологической ситуации в Калмыкии станет лучше

Контроль за сохранением благоприятной экологической ситуации в Калмыкии станет лучше

На развитие экологической безопасности в стране, по словам Михаила Мишустина, Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

В частности, на обновление материально-технической базы Росприроднадзора, а также на приобретение новых передвижных лабораторий. Так специалисты смогут оперативно проводить работу по анализу и ликвидации последствий аварий экологического характера, таких как, например, разлив нефти.

Эти меры особенно важны для Калмыкии. Ведь только недавно, 25 августа в Черноземельском районе из нефтепровода "ЕвроСибОйл" произошла утечка нефтепродуктов на площади 280 квадратных метров.

Теперь сохранение благоприятной экологической обстановки станет более эффективным.

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