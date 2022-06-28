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9 ноября, 15:32

Каждый второй житель Калмыкии против англицизмов.

Каждый второй житель Калмыкии против англицизмов.
В частности, поддерживают законопроект о переводе всех надписей и вывесок с иностранного на русский язык. Соответствующий документ был внесён в Госдуму.

Согласно ему вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны не на английском, а на русском языке. Предложение по борьбе с англицизмами и иностранными словами поддержали 52% жителей региона. Каждый четвертый высказался против. 23% затруднились ответить. При этом сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет.

Исследование было проведено с 3 по 7 ноября, количество респондентов не указывается.

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