Каждый второй житель Калмыкии против англицизмов.

В частности, поддерживают законопроект о переводе всех надписей и вывесок с иностранного на русский язык. Соответствующий документ был внесён в Госдуму.

Согласно ему вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны не на английском, а на русском языке. Предложение по борьбе с англицизмами и иностранными словами поддержали 52% жителей региона. Каждый четвертый высказался против. 23% затруднились ответить. При этом сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет.

Исследование было проведено с 3 по 7 ноября, количество респондентов не указывается.