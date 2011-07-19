Каждый четвертый работодатель в Калмыкии считает, что строить карьеру лучше до появления детей – таковы данные одного из сервисов по поиску работы.

Они обосновывают это тем, что планировать свою жизнь нужно таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству. Лишь 12% считают, что сначала нужно рожать детей, затем заниматься карьерой. Время проведения опроса с 22 по 6 февраля, количество респондентов не указывается.

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