Калмыкию ждет пик строительства

Сразу несколько медучреждений появятся в республике в ближайшие годы. Об этом рассказал в интервью «Степным Вестям» временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Булат Сараев.

Уже в этом году приступят к возведению госпиталя ветеранов войны. Кроме самого госпиталя в новое здание переедет учреждение специализированных видов помощи «Сулда» и подразделение городской поликлиники. Завершается процедура госэкспертизы проектно-сметной документации на здание онкологического корпуса при Ресбольнице. Ждут в министерстве и положительного заключения по поликлинике в Городовиковске. В планах также – строительство медучреждения в селе Приютное.