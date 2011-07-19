Калмыкию в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 4 участника

В финале двое из них выступят по треку «Бизнес и промышленность» по профилям «Государственное управление» и «Здравоохранение». Всего приглашено почти 4 тысячи человек. Те, кто прошел дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

Лучшие в финалах будут приглашены в суперфинал, в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 из них получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 человек, которые традиционно смогут поработать с наставниками – ведущими управленцами страны.