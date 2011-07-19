Калмыкию посетили эксперты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверсите

Проректоры ВУЗа Юрий Петренко и Юрий Александрович оценили работу педиатрической и неонатальной служб региона. Они побывали в республиканском перинатальном центре и стационаре детского медицинского центра, изучили истории болезней пациентов, осмотрели наиболее тяжелых из них, проанализировали кадровый состав учреждений, - сообщает профильное ведомство.

Сотрудники педиатрического университета выезжают в регионы по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для обмена опытом и оказания организационно-методической помощи.