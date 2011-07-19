Калмыкия вновь направила братскому народу Донбасса груз гуманитарной помощи

Он отправился накануне из Элисты в Донецк и Мариуполь. Поддержка жителям ДНР и ЛНР оказывается регулярно. И в этот раз, по поручению главы Калмыкии Бату Хасикова, собрано более 2,5 тонн продукции. Это охлажденная говядина в вакуумных упаковках, мясо баранины, колбасные изделия, различные полуфабрикаты. В своем телеграм-аккаунте Бату Хасиков выразил благодарность, всем, кто не остается в стороне и оказывает посильную помощь в сборе и формировании гуманитарного груза».