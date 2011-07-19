Калмыкия готовится к национальному празднику Цаган Сар!

🌷А в элистинских школах уже начались предпраздничные мероприятия. С самого утра ученики угощали всех борцоками и калмыцким чаем. Учителя проводят мастер-классы по изготовлению национальных пышек. Показывают детям виды и формы борцоков, объясняют их название, значение. 🌷В многопрофильной гимназии прошел праздничный концерт с участием народного ансамбля "Зултурган". Царила атмосфера приближающегося праздника. А ученики 8 школы сами принимали участие в благотворительном концерте в "Элистинском доме - интернате для престарелых и инвалидов". Они читали благопожелания, пели всеми любимую песню "Цаган Сар", танцевали зажигательный «Чичирдг". Повара школы приготовили для ээҗ и аав горячие борцоки, а также ароматную джомбу. Фото и видео: Телеграм канал Администрации города Элисты