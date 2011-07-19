Как защитить себя от кибермошенников

На эти и другие вопросы жители Калмыкии смогут получить ответы приняв участие в мероприятии под названием "Неделя киберграмотности". Она проходит по всей стране при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности.



Вебинары и интерактивы стартовали для детей и их родителей, студентов, пенсионеров и всех желающих защитить себя и свою семью от кибермошенников.



На онлайн-мероприятиях эксперты рассказывают, как распознать злоумышленника и не стать его жертвой. Мошенники подстраиваются под актуальную повестку и постоянно меняют схемы обмана. Информированность – главная защита от их уловок.