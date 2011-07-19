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12 октября, 13:11

Как защитить себя от кибермошенников

Как защитить себя от кибермошенников

На эти и другие вопросы жители Калмыкии смогут получить ответы приняв участие в мероприятии под названием "Неделя киберграмотности". Она проходит по всей стране при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности.

Вебинары и интерактивы стартовали для детей и их родителей, студентов, пенсионеров и всех желающих защитить себя и свою семью от кибермошенников.

На онлайн-мероприятиях эксперты рассказывают, как распознать злоумышленника и не стать его жертвой. Мошенники подстраиваются под актуальную повестку и постоянно меняют схемы обмана. Информированность – главная защита от их уловок.

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