12 октября, 13:11
Как защитить себя от кибермошенников
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На эти и другие вопросы жители Калмыкии смогут получить ответы приняв участие в мероприятии под названием "Неделя киберграмотности". Она проходит по всей стране при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности.
На эти и другие вопросы жители Калмыкии смогут получить ответы приняв участие в мероприятии под названием "Неделя киберграмотности". Она проходит по всей стране при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности.
Вебинары и интерактивы стартовали для детей и их родителей, студентов, пенсионеров и всех желающих защитить себя и свою семью от кибермошенников.
На онлайн-мероприятиях эксперты рассказывают, как распознать злоумышленника и не стать его жертвой. Мошенники подстраиваются под актуальную повестку и постоянно меняют схемы обмана. Информированность – главная защита от их уловок.
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