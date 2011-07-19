Как российские врачи помогают людям Донбасса, с какими сложностями они сталкиваются?

Об этом и не только сегодня в интервью "России 24" рассказал хирург-онколог, замруководителя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В конце марта группа врачей - волонтеров вернулась из Донбасса. 14 медиков из разных регионов России на протяжении 2 недель работали бок о бок с Донецкими коллегами. Они оперировали и оказывали первую помощь раненным и нуждающимся. В их числе и калмыцкие врачи Арслан Мушараев и Санал Манджиев.

Полную версию интервью смотрите завтра на телеканале «Россия 24» в 21:00.