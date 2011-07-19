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14 апреля, 18:12

Как российские врачи помогают людям Донбасса, с какими сложностями они сталкиваются?

Об этом и не только сегодня в интервью "России 24" рассказал хирург-онколог, замруководителя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В конце марта группа врачей - волонтеров вернулась из Донбасса. 14 медиков из разных регионов России на протяжении 2 недель работали бок о бок с Донецкими коллегами. Они оперировали и оказывали первую помощь раненным и нуждающимся. В их числе и калмыцкие врачи Арслан Мушараев и Санал Манджиев. 

Полную версию интервью смотрите завтра на телеканале «Россия 24» в 21:00.

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