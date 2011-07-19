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10 октября, 11:30

Художники, урбанисты, архитекторы, дизайнеры и проектировщики городской среды из Калмыкии могут принять участие в конкурсе на лучший арт-объект для кластера "ломоносов" Научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"

Художники, урбанисты, архитекторы, дизайнеры и проектировщики городской среды из Калмыкии могут принять участие в конкурсе на лучший арт-объект для кластера "ломоносов" Научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"

Участие в этом конкурсе важно для Калмыкии, отметили в администрации Элисты. У творческих людей республики есть возможность показать талант, проявить себя в сложном, но увлекательном проекте, который объявлен Правительством Москвы.

Для участия необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе Московского инновационного кластера. На первом этапе будет работать экспертный совет, он выберет 30 заявок. Заявки принимаются до 14 октября, сообщает городская администрация.

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