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11 февраля, 13:05

Ход и результаты расследования уголовных дел по происшествиям в Элисте поставлены на контроль в Центральном аппарате СКР.

Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Калмыкии представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Предварительно установлено, что мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, накануне пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Кроме того, этой ночью около 01.20 часов по месту проживания мужчины, осуществившего подрыв, произошла детонация неустановленного взрывного вещества. В результате пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Калмыкии, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Они доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается необходимая помощь. Следственными органами СКР по факту указанных происшествий возбуждены и расследуются уголовные дела.
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