Глава Лаганского района Юрий Когаев вместе с рабочей группой навестили военнослужащего, который прибыл домой из зоны СВО.

В ходе беседы бойца расспросили о проблемных вопросах, поинтересовались, в чём особенно нуждаются земляки на передовой, а также выразили готовность оказать всяческую поддержку. При выполнении боевой задачи военный получил осколочное ранение в руку. В ближайшее время ему предстоит повторная операция. Об этом сообщает пресс-служба Лаганского РМО.

Другие новости по теме