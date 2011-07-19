Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили возможности регионов по наращиванию импортозамещения и обеспечению продовольственной безопасности России.

Бату Хасиков отметил, что одной из важных тем их обсуждения были вопросы, касающиеся туризма: «Калмыкии важно перенимать передовой опыт Краснодарского края в туристической отрасли и развивать коммуникации в этом направлении, что обеспечит комфортный отдых для большего количества детей из Калмыкии».

Глава Калмыкии также отметил, что летом прошлого года на период курортного сезона было запущено регулярное железнодорожное сообщение по маршруту Элиста ‒ Ставрополь ‒ Краснодар ‒ Анапа: «Маршрут показал свою востребованность ‒ и в этом году мы масштабируем эту опцию. Также восстановим авиасообщение Элиста ‒ Краснодар, как только аэропорты начнут функционировать».

Кроме того, Бату Хасиков посетил в городе Анапа Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в дисциплине «лоу-кик». В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников ‒ более 700 ‒ и стало одним из самых масштабных в стране.

Глава республики обратился к спортсменам и отметил, что Федерация кикбоксинга России активно работает над созданием новой системы соревнований: «Несмотря на санкции, обязательно дадим возможность всем чемпионам продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в альтернативной системе международных турниров».

Бату Хасиков поблагодарил Губернатора Краснодарского края и его команду за приём, а также добавил, что регионы в дальнейшем продолжат укреплять сотрудничество.