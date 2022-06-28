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7 февраля, 08:14

Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали и хотите подарить, смело несите их в библиотеки.

Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали и хотите подарить, смело несите их в библиотеки.

Сегодня в Калмыкии стартует общероссийская акция "Дарите книги с любовью". В Национальной библиотеке имени Амур – Санана ее проведут в 7 раз. Все подаренные книги пополнят фонд Информационно-образовательного центра для детей и юношества.

При этом, как отмечают сотрудники книгохранилища, религиозную, политическую литературу, устаревшие советские справочники, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры не принимаются.

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