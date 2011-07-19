Быть готовыми к борьбе с саранчовыми вредителями призывают на встречах с аграриями специалисты филиала Россельхозцентра по Калмыкии

Контрольные обследования, которые они проводят в эти дни, подтверждают прогноз – площадь заселения вредоносными насекомыми – не менее 75 тысяч гектаров. О ситуации в Целинном районе в репортаже Герел Кикеевой.

ВЗК: Быть готовым к борьбе с саранчовыми вредителями, призывают на встречах с аграриями специалисты филиала Россельхозцентра по Калмыкии. Контрольные обследования, которые они проводят в эти дни, подтверждают прогноз – площадь заселения вредоносными насекомыми – не менее 75 тыс. гектаров. А какова ситуация – в Целинном районе? Съемочная группа побывала в одном из крупнейших фермерских хозяйств региона. Репортаж Герел Кекеевой

По словам одного из опытных фермеров республики Владимира Булхукова, только совместные усилия принесут плоды в борьбе с вредителями. Как и в предыдущие годы обследование своих пастбищных угодий он проводит совместно со специалистами из Целинного межрайонного отдела филиала «Россельхозцентр». Результат раскопок с целью определения очага отрождения личинок саранчовых – неутешителен.

Борьбу с саранчовыми важно начать до того, как они встанут на крыло. Надо быть готовым к уничтожению личинок вредоносных насекомых на все 100 процентов, как в КФХ Владимира Булхукова, в котором в наличии и спецагрегат – опрыскиватель, и запас ядохимикатов.

По итогам мониторинга, проведенного прошлой осенью в регионе, специалисты филиала Россельхозцентра по Калмыкии пришли к выводу, что площадь заселения саранчовыми составит не менее 75 тысяч гектаров. Похоже, что прогноз останется неизменным. Так как выживанию кубышек во многом способствовали погодные условия.

Специалисты службы Россельхозцентра продолжают встречи с аграриями, дают рекомендации по проведению истребительных мероприятий. Ожидаемые сроки отрождения саранчовых - первая декада мая.

Следует также сказать, что сельхозтоваропроизводителям как и в предыдущие годы будет оказана господдержка, а именно, предоставят субсидиина возмещение части затрат на проведение мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями.