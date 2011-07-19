Будь готов? Всегда готов!

Ровно сто лет назад в Советском Союзе была создана Всесоюзная пионерская организация. В её рядах состоял каждый юный граждан Советского Союза. Пионерские слеты, лагеря, тимуровское движение, коллективные проекты, внеклассная работа – эти славные традиции продолжают объединять детей и направлять их энергию на свершение добрых дел в Троицкой школе имени Жукова. Сегодня там состоялась торжественная линейка. Слово моей коллеге Герел Кикеевой.

Дайчи Нюдюльчиев – один из тех, кто теперь с гордостью будет носить пионерский галстук. А приняли его в ряды пионеров, как примерного в учебе, активного в общественной жизни школы ученика. Вот как об этом говорит в интервью он сам.

Этот день особенный, праздничный. Всесоюзная пионерская организация отмечает большой юбилей – 100. Потому прием в пионеры проходит в особо торжественной обстановке. С приглашением гостей, ветеранов этого движения. Многим – сегодня вручили памятные знаки. А вот Татьяна Джагалинова, преподаватель Троицкой гимназии пришла на праздник не одна, а со своими воспитанниками – второклассниками. Рассказывает, что это ее родная школа. Именно здесь принимали ее в пионеры, затем она вступила в комсомол. На ее памяти – многие славные дела, послужившие залогом развития личности. Это и участие в тимуровском движении, в спортивных соревнованиях, в «Зеленом патруле», входили в ряды юных помощников инспекторов дорожного движения, а также организовывали юношеские добровольные пожарные дружины.

Словом, традиции пионеров могут применяться в современной практике. Между тем, как сообщает РИА Новости, депутаты Государственной думы внесли законопроект о создании российского движения детей и молодежи "Большая перемена". Согласно документу, деятельность организации будет направлена на "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга;

В этом движении весь спектр возможностей, которые предоставляют детям и молодежи власти страны.