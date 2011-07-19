Беспрецедентные меры поддержки для IT-компаний предусмотрены Правительством страны в этом году

Они призваны помочь российским компьютерным гениям занять эту нишу взамен ушедших с рынка иностранных компаний. Сегодня министр цифрового развития региона Алексей Этеев провел прямой эфир на странице правительства Калмыкии в рамках проекта «Объясняем.рф», где подробно рассказал о том, как именно в республике будут поощрять тех, кто работает в IT-отрасли. Подробности у Екатерины Шахниной.