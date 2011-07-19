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19 мая, 17:32

Аллея в первом микрорайоне будет носить имя Героя Советского Союза Эренцена Бадмаева

Такое решение принято депутатами Элистинского городского собрания. За мужество и героизм в войне против японских милитаристов был представлен к высокому званию в 45-ом. Будучи тяжело раненным, он не оставил поле боя до полного выполнения боевой задачи. Но Золотую Звезду ветеран примерил, когда ему было уже 72. Это было в преддверии Дня Великой победы 1990 года. На этих архивных кадрах вся его семья. За праздничным столом супруга Екатерина Михайловна, дети, внуки. Дочь Виктория уверена, что аллея в Элисте станет уютным уголком степной столицы.

По словам дочери Виктории Бадмаевой, когда отец узнал, что удостоен высшей государственной награды, воскликнул - это событие радостное для моего народа. Золотую Звезду ветеран примерил, когда ему было 72. Это было в преддверии Дня Великой победы 1990 года. На этих архивных кадрах вся его семья. За праздничным столом супруга Екатерина Михайловна, дети, внуки. Спустя много лет награда нашла своего героя.

А через год он умер. Сейчас уже подрастают правнуки Эренцена Бадмаева, которые в строю бессмертного полка.

Ростислав Босхаев гордо несет портрет своего  отважного прадеда, который с бойцами стрелковой роты, перейдя границу, стремительно атаковал укрепленную японцами высоту под названием «Верблюд» и водрузил там Красное знамя. Будучи тяжело раненным он не оставил поле боя до полного выполнения боевой задачи. Родные и близкие часто перелистывают семейный альбом, рассматривают военные фотографии, награды, свидетельствующие о его героизме. Дочь Виктория уверена, что аллея, которая по решению депутатов ЭГС, будет открыта в Элисте, станет уютным уголком степной столицы.

Ещё одной аллее - от памятника Ленину до культурного центра «Родина» присвоят имя заслуженного врача Калмыкии, отличника здравоохранения России Надежды Болдановой. А новая улица в северной части города обретет имя ветерана Великой Отечественной войны Халги Кекеева, удостоенного медали «За отвагу» посмертно.

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