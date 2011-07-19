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10 ноября, 06:58

38% жителей региона устали от работы

38% жителей региона устали от работы

38% работающих жителей Калмыкии признались, что их регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы (по России в целом – 46%), сообщает служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Наиболее часто такие настроения встречаются среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%).

Интересно, что тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте от 25 до 34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также стоит отметить, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Еще 37% опрошенных сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» относительно работы возникают, но не слишком часто.

И лишь 11% работающих в республике никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом – 10%). Чаще всего это люди старше 55 лет (25%). Среди мужчин таких респондентов оказалось 12%, а среди женщин – только 9%. В профессиональном разрезе это чаще всего руководители (13%).

Фото - из свободных источников

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