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10 октября, 15:13

11 золотых и 4 серебряные медали получили Сельскохозяйственные организации Калмыкии по итогам 24 Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

11 золотых и 4 серебряные медали получили Сельскохозяйственные организации Калмыкии по итогам 24 Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

Она проходила с 5 по 8 октября в Московской области. В числе победителей — "Агрофирма Уралан" Приютненского района, "Плодовитое", КФХ "Альтаир" Малодербетовского, Племзавод "Улан-Хееч", "Племенной конезавод им. 28 Армии", "Кировский" Яшкульского района и другие.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил земляков с высокими достижениями на выставке и отметил: "В этом году на 100 млн увеличили субсидии на развитие племенного животноводства.

Среди достижений этого года также — 16 медалей на XXII Российской выставке племенных овец и коз. А еще, Аграрии Калмыкии собрали рекордный урожай зерновых. В Октябрьском районе планируется увеличить посевные площади под рисоводство. Наш рис отмечен золотой медалью и дипломом 1 степени 29 международной выставки продуктов питания "ПРОДЭКСПО-2022".

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