Интервью с Борисом Коксуновым

Передача на калмыцком языке о Коксунове Борисе Максимовиче, который был одним из первых, кто возродил калмыцкую породу овец в республике. Из архива Калмыцкого телевидения. Передача на калмыцком языке о Коксунове Борисе Максимовиче, который был одним из первых, кто возродил калмыцкую породу овец в республике. Из архива Калмыцкого телевидения.



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