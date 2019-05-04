Мөңкинд мартгдгшго баатрмуд

Передача на русском и калмыцком языках о поездке ветеранов Великой Отечественной войны на хутор Ажинов Багаевского района Ростовской области. Апрель 1995 г. Из архива Калмыцкого телевидения. Передача на русском и калмыцком языках о поездке ветеранов Великой Отечественной войны на хутор Ажинов Багаевского района Ростовской области. Апрель 1995 г. Из архива Калмыцкого телевидения.



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