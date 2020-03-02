Сегодня отмечается День калмыцкой поэзии



















День калмыцкой поэзии был учреждён в 2012 году в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, Народного поэта Калмыкии Давида Никитича Кугультинова.

Сегодня калмыцкому поэту, автору сказок, мыслителю, философу, видному общественному деятелю Давиду Кугультинову исполнилось бы 98 лет.



Поэзия всегда являлась и является неотъемлемой частью родного языка, традиций, культуры. Жизнь без поэзии - это скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Этот праздник – прекрасный повод обратиться к истокам национальной культуры и духовности. Ведь изучение творчества поэтов Калмыкии является важной составляющей для нравственного воспитания молодежи республики, раскрытия ее творческого потенциала. День калмыцкой поэзии был учреждён в 2012 году в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, Народного поэта Калмыкии Давида Никитича Кугультинова.Сегодня калмыцкому поэту, автору сказок, мыслителю, философу, видному общественному деятелю Давиду Кугультинову исполнилось бы 98 лет.Поэзия всегда являлась и является неотъемлемой частью родного языка, традиций, культуры. Жизнь без поэзии - это скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Этот праздник – прекрасный повод обратиться к истокам национальной культуры и духовности. Ведь изучение творчества поэтов Калмыкии является важной составляющей для нравственного воспитания молодежи республики, раскрытия ее творческого потенциала.



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