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Сегодня, 12:06

Сегодня отмечается День калмыцкой поэзии


Сегодня отмечается День калмыцкой поэзии








День калмыцкой поэзии был учреждён в 2012 году в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, Народного поэта Калмыкии Давида Никитича Кугультинова.
Сегодня калмыцкому поэту, автору сказок, мыслителю, философу, видному общественному деятелю Давиду Кугультинову исполнилось бы 98 лет.

Поэзия всегда являлась и является неотъемлемой частью родного языка, традиций, культуры. Жизнь без поэзии - это скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Этот праздник – прекрасный повод обратиться к истокам национальной культуры и духовности. Ведь изучение творчества поэтов Калмыкии является важной составляющей для нравственного воспитания молодежи республики, раскрытия ее творческого потенциала.



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