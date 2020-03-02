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Вчера, 17:30

"Дорога Памяти". В России запущен проект по сбору материалов и архивных документов об участниках Великой Отечественной войны


"Дорога Памяти". В России запущен проект по сбору материалов и архивных документов об участниках Великой Отечественной войны






Более восьмисот фотографий участников Великой Отечественной войны из Калмыкии размещены в базе уникального проекта «Дорога памяти», который реализуется Министерством обороны России.
В военных комиссариатах республики сформированы рабочие группы для сбора и представления собранных материалов в Главный храм Вооруженных сил. Он откроется к 75-летию Великой Победы в военно-патриотическом парке культуры и отдыха в подмосковной Кубинке. Рассказать о своих близких, прошедших войну, может любой. Данные о ветеранах обновляются каждый день, говорят в военном комиссариате республики. На сегодня внесены в базу данных более 30 тысяч участников войны.





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