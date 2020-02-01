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Вчера, 16:54

На сайте «Ягоржусь.рф» создается общенародная семейная летопись войны.


На сайте «Ягоржусь.рф» создается общенародная семейная летопись войны.





Отправить видео с рассказом о своих родственниках-участниках Великой Отечественной может любой желающий старше 12 лет.
В ролике могут быть использованы фронтовые фотографии, снимки героя разных лет, награды, личные вещи, фронтовые письма, семейные реликвии. Хронометраж от 3 до 5 минут. В течение всего юбилейного года, лучшие работы будут отбираться и демонстрироваться в эфире телеканала «История». По итогам конкурса - 2 сентября 2020 года, лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными дипломами и медалями Всенародной акции-конкурса «Я горжусь».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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