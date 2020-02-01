«Письма Победы». В преддверии празднования юбилея Великой Победы стартует Всероссийская акция













Теперь есть возможность не только хранить воспоминания о подвиге близких в годы Великой Отечественной войны, но и поделиться ими с миллионами людей. С 24 февраля каждый может принять участие в акции «Письма Победы».

На сайте проекта www.pismapobedy.ru необходимо заполнить анкету, прикрепить к ней письмо из семейного архива, в текстовом виде или фотофайл. Помимо официальной хроники тех лет, есть иные свидетельства огромной силы – это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других скромных героев, ковавших Победу.

Чтобы строки, написанные больше 70 лет назад, снова зазвучали живыми голосами, письма Победы читают актеры. Собрано более 200 тысяч.



Теперь есть возможность не только хранить воспоминания о подвиге близких в годы Великой Отечественной войны, но и поделиться ими с миллионами людей. С 24 февраля каждый может принять участие в акции «Письма Победы».На сайте проекта www.pismapobedy.ru необходимо заполнить анкету, прикрепить к ней письмо из семейного архива, в текстовом виде или фотофайл. Помимо официальной хроники тех лет, есть иные свидетельства огромной силы – это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других скромных героев, ковавших Победу.Чтобы строки, написанные больше 70 лет назад, снова зазвучали живыми голосами, письма Победы читают актеры. Собрано более 200 тысяч.



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