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Сегодня, 16:40

«Письма Победы». В преддверии празднования юбилея Великой Победы стартует Всероссийская акция


«Письма Победы». В преддверии празднования юбилея Великой Победы стартует Всероссийская акция





Теперь есть возможность не только хранить воспоминания о подвиге близких в годы Великой Отечественной войны, но и поделиться ими с миллионами людей. С 24 февраля каждый может принять участие в акции «Письма Победы».
На сайте проекта www.pismapobedy.ru необходимо заполнить анкету, прикрепить к ней письмо из семейного архива, в текстовом виде или фотофайл. Помимо официальной хроники тех лет, есть иные свидетельства огромной силы – это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других скромных героев, ковавших Победу.
Чтобы строки, написанные больше 70 лет назад, снова зазвучали живыми голосами, письма Победы читают актеры. Собрано более 200 тысяч.





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