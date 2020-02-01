Элистинская классическая гимназия присоединилась к уникальному Всероссийскому образовательному проекту.





















В образовательном учреждении открыли «Парту Героя», посвященную Басану Бадьминовичу Городовикову. На торжественной линейке память командира 184-й Краснознаменной Духовщинской стрелковой дивизии 5 армии 3 Белорусского фронта гимназисты, педагоги и юнармейцы. Право сидеть за такой партой получают ученики начальных классов, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы. Теперь ежегодно лучший из лучших будет получать премию имени Басана Городовикова.



В образовательном учреждении открыли «Парту Героя», посвященную Басану Бадьминовичу Городовикову. На торжественной линейке память командира 184-й Краснознаменной Духовщинской стрелковой дивизии 5 армии 3 Белорусского фронта гимназисты, педагоги и юнармейцы. Право сидеть за такой партой получают ученики начальных классов, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы. Теперь ежегодно лучший из лучших будет получать премию имени Басана Городовикова.



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