В Центральном хуруле Калмыкии состоится большое молитвенное собрание Ик Йөрял или Монлам Ченмо.

















Оно будет проведено с 7 по 9 марта в две сессии.

Во времена Советского Союза в Калмыкии традиция проводить Ик Йөрәл была прервана. Но ее восстановили, благодаря усилиям Шаджин-ламы и монашеской общины Калмыкии. Этот обычай учредил Зунква Гегян в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Его начали праздновать с 1409 года Земляного быка в Лхасе. В 12-14 дни Великого Монлама ,во время диспута с учителями лжеучений, Будда Шакьямуни показал свои чудесные способности. В 15 лунный день Будда завершил демонстрацию чудес, окончательно победив лжеучителей и, тем самым, укрепил в своих учениках веру в «Три Драгоценности» - Будду Шакьямуни, его учение – Дхарму, буддистскую общину - Сангху. В эти дни, обратившись к «Трем Драгоценностям», мы можем установить наиболее сильную связь и получить благословение. Оно будет проведено с 7 по 9 марта в две сессии.Во времена Советского Союза в Калмыкии традиция проводить Ик Йөрәл была прервана. Но ее восстановили, благодаря усилиям Шаджин-ламы и монашеской общины Калмыкии. Этот обычай учредил Зунква Гегян в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Его начали праздновать с 1409 года Земляного быка в Лхасе. В 12-14 дни Великого Монлама ,во время диспута с учителями лжеучений, Будда Шакьямуни показал свои чудесные способности. В 15 лунный день Будда завершил демонстрацию чудес, окончательно победив лжеучителей и, тем самым, укрепил в своих учениках веру в «Три Драгоценности» - Будду Шакьямуни, его учение – Дхарму, буддистскую общину - Сангху. В эти дни, обратившись к «Трем Драгоценностям», мы можем установить наиболее сильную связь и получить благословение.



Смотреть полный выпуск новостей



