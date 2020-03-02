Подаренные Калмыкии 5900 статуй Будды Кшитигарбхи уже переданы хурулам республики













Подаренные Калмыкии 5900 статуй Будды Кшитигарбхи на сегодняшний день размещены в хурулах республики. Их передали земляки из США. Изготовленные из специальной экологической смолы они заняли своё место на алтарях. Изящные изваяния можно не только созерцать, но и прикоснуться к ним. В Яшкульском храме, который ведёт свою историю с 1995 года, ежедневно проходят службы и молебны. Теперь здесь рядом с Буддой Шакьямуни расположилась 21 статуя Кшитигарбхи. А поток верующих, пребывающих сюда даже из других регионов, говорит о значимости для буддистов этого места.



Подаренные Калмыкии 5900 статуй Будды Кшитигарбхи на сегодняшний день размещены в хурулах республики. Их передали земляки из США. Изготовленные из специальной экологической смолы они заняли своё место на алтарях. Изящные изваяния можно не только созерцать, но и прикоснуться к ним. В Яшкульском храме, который ведёт свою историю с 1995 года, ежедневно проходят службы и молебны. Теперь здесь рядом с Буддой Шакьямуни расположилась 21 статуя Кшитигарбхи. А поток верующих, пребывающих сюда даже из других регионов, говорит о значимости для буддистов этого места.



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