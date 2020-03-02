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Сегодня, 16:07

В Центральном хуруле Калмыкии пройдет большое молитвенное собрание


В Центральном хуруле Калмыкии пройдет большое молитвенное собрание






В Центральном хуруле Калмыкии в эти дни готовятся к большому молитвенному собранию Ик Йөрял или Монлам Ченмо.
Оно будет проведено 7, 8 и 9 марта в две сессии.
Этот обычай учредил Зунква Гегян в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни.
На какое-то время традиции были утеряны. Но их восстановили благодаря усилиям Шаджин Ламы и монашеской общины Калмыкии.



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