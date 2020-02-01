Cтаринные буддийские танки из частного собрания украсили Центральный хурул Калмыкии















42 новые танки много лет хранились в резиденции Его Святейшества Далай Ламы XIV. Их история очень интересна. Пять лет назад священнослужители обнаружили, что святыни утратили первоначальный вид. Для восстановления их отправили на реставрацию. После возвращения первая копия была подарена именно хурулу Калмыкии, в дар преподнесены также 30 статуй из белого гранита Будды Шкитигартхи.

Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче передал их главам районов.

Помимо этого, маленькие дубликаты в количестве 5 тысяч 900 штук, сделанных из специальной экологической смолы, будут розданы всем хурулам республики. Будда Шкитигартха - это один из великих Ботхисаттв, его имя переводится как суть земли. Нахождение его на алтаре благоприятно сказывается на урожае, повышает рождаемость.



42 новые танки много лет хранились в резиденции Его Святейшества Далай Ламы XIV. Их история очень интересна. Пять лет назад священнослужители обнаружили, что святыни утратили первоначальный вид. Для восстановления их отправили на реставрацию. После возвращения первая копия была подарена именно хурулу Калмыкии, в дар преподнесены также 30 статуй из белого гранита Будды Шкитигартхи.Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче передал их главам районов.Помимо этого, маленькие дубликаты в количестве 5 тысяч 900 штук, сделанных из специальной экологической смолы, будут розданы всем хурулам республики. Будда Шкитигартха - это один из великих Ботхисаттв, его имя переводится как суть земли. Нахождение его на алтаре благоприятно сказывается на урожае, повышает рождаемость.



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