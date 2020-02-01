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Сегодня, 17:20

Историю христианства в Калмыкии обсуждали сегодня в ходе интерактивной программы «Наследие» на «Радио России-Калмыкия».


Историю христианства в Калмыкии обсуждали сегодня в ходе интерактивной программы «Наследие» на «Радио России-Калмыкия».






В этом году 25-летие со дня образования отмечает Элистинская и Калмыцкая епархия. Старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнологии Калмыцкого научного центра РАН Сергей Белоусов, рассказал, что в 1997 году в Элисте, на месте разрушенной в 1939 году церкви был воздвигнут кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Сегодня ученые, совместно с епархией, ведут плодотворную работу по созданию издания об истории христианства в степной республике.





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