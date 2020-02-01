Сегодня на «Радио России. Калмыкия» вышел первый выпуск интерактивной программы «Свет веры»

Сегодня зрители и радиослушатели смогли присоединиться к беседе наших коллег в радиопрограмме «Свет веры».

Почему женщины при входе в храм покрывают голову платком?

Почему перед тем, как войти в хурул, надо трижды обойти его по часовой стрелке?

Каковы правила посещения мечети?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Радио Калмыкии отвечали представители религиозных конфессий республики.

Передача «Свет веры» будет выходить два раза в месяц по пятницам в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102,7 ФМ, а также на канале Радио Калмыкии в YouTube.

Радиослушатели также могут принять участие в беседе , позвонив по номеру прямого эфира 4-11-26.

По этому же номеру можно оставить свои вопросы представителям религиозных конфессий, которые будут озвучены во время следующего эфира интерактивной передачи «Свет веры»







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