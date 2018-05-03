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Вчера, 12:24

Гала-концерт «Теегин Айс» состоялся в студии ГТРК «Калмыкия»


Гала-концерт «Теегин Айс» состоялся в студии ГТРК «Калмыкия»Стали известны имена победителей седьмого телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс». Подведены итоги седьмого сезона детского песенного состязания на калмыцком языке. В этом году уровень подготовки его участников вызвал самую высокую оценку жюри и зрителей. Гала-концерт состоялся в студии ГТРК «Калмыкия» и стал настоящим праздником для всех ценителей национального искусства.

Телевизионную версию заключительного концерта смотрите 10 мая в эфире программы «Оруна гарц».



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