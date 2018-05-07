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7-05-2018, 20:54

Стали известны имена победителей телевизионного конкурса «Теегин Айс»


Стали известны имена победителей телевизионного конкурса «Теегин Айс»Стали известны имена победителей седьмого телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс». Гала-концерт состоялся в минувшие выходные в студии ГТРК «Калмыкия». Он стал настоящим праздником для всех ценителей национального искусства.

Под светом софитов и зрительские овации – так в студии ГТРК рождаются новые звезды. Эти юные таланты – победители седьмого телевизионного конкурса Теегин Айс. На протяжении нескольких месяцев они состязались в исполнительском и актерском мастерстве на калмыцом языке. Более ста видеозаявок было подано на электронный адрес, во второй отборочный тур из них прошли менее половины. Из них жесткие критерии отбора членов жюри выдержали только 15. Они то и стали победителями популярного творческого поединка. Так в самой многочисленной номинации «инструментальное исполнение» лучшими признаны участники ансамбля из Малодербетовской школы искусств.

Надо отметить, что год от года исполнительское мастерство юных артистов заметно растет. Хорошо подготовленных, талантливых участников в этот раз было настолько много, что членам жюри пришлось немало потрудиться. Были организованы также специальные призы, чтобы отметить как можно больше талантливых ребят.

Главная цель проекта ГТРК «Калмыкия» Теегин Айс – сохранить и преумножить богатство калмыцкой культуры и искусства. О важности этого говорит заслуженный работник культуры республики, председатель благотворительного фонда «Наше наследие» Иван Басангов.

Выявление и поддержка талантливой молодежи – еще одна важная задача телевизионного конкурса. Многие из его победителей и участников успешно продолжают свою творческую деятельность. Обладательницей приза зрительских симпатий в этом году стала Ангира Эрдниева. Помимо отличного знания калмыцкого языка ее отличает особенная харизма, которая покорила не одну тысячу интернет пользователей.

На гала-концерте молодые дарования республики еще раз порадовали зрителей своими выступлениями. И в не зависимости от завоеванной награды все они стали победителями самого популярного телевизионного республиканского конкурса.



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