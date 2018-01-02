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Конкурс детской песни Теегин айс

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Вчера, 16:53

Положение о проведении 7-го республиканского детского телевизионного конкурса калмыцкой песни и музыки среди учащихся школ «Теегин айс»


Дата и место проведения:
Февраль - апрель 2018 г. Элиста.

Цели и задачи конкурса:
1.Развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных и артистических способностей у школьников.
2.Содействие повышению интереса исполнителей, вокалистов к калмыцкой песне и национальному искусству.
З. Популяризация калмыцкого языка среди детей школьного возраста.
4. Поддержка одаренных детей в области народного творчества.

Условия проведения конкурса:
1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов средних образовательных, детских музыкальных и школ искусств.
2. Конкурс проводится в 3 тура (заочный, отборочный и финальный).
3. Для участия все претенденты заполняют заявку по утвержденной на сайте vesti – kalmykia.ru форме.
4. Каждый участник представляет видео одного выступления (хр. до 3 мин.) и визитной карточки (презентационного ролика) исполнителя или художественного коллектива на калмыцком языке (хр. до 40 сек.) и выкладывает их на любой файлообменник (яндекс – диск, облако mail.ru, dropmfiles.com, My – Files.ru и др.)
5. Исполнение номера в режиме «живой» звук, музыкальное сопровождение - «минусовка».
6. Ссылку с видео выступления, визитной карточки и музыкального сопровождения - «минус» прислать организаторам по адресу эл. почты : techtv @mail.ru).

Конкурс проводится по четырем номинациям:
1. «Сольное пение»;
2. «Вокальная группа»;
З. «Инструментальное исполнительство».
4. «Сценическое мастерство».

Конкурс проходит в двух возрастных группах:
1.Младшая группа 1-6 классы.
2.Старшая группа 7-11 классы.

Каждый исполнитель представляет один музыкальный номер. По окончанию срока приема заявок жюри определяет имена прошедших в отборочный тур.
ГТРК «Калмыкия» проводит видеозапись отборочного тура и Гала-концерт конкурса. Видеозапись победителей отборочного этапа выставляется в сеть Интернет для голосования на сайте телекомпании. Результаты голосования будут учтены при определении лауреатов. Все финалисты станут участниками гала-концерта, где будут названы имена победителей конкурса.

Победителей определят члены жюри и интернет-голосование. В состав жюри входят 8 человек ( список прилагается).
Видеоверсия гала-концерта выйдет в эфир в конце апреля.

Основные положения:
Место и даты проведения: Отборочный тур и Гала – концерт проводятся в студии ГТРК «Калмыкия» по адресу: г.Элиста, ул. Горького, 34.
1-й этап (заочный - прием заявок и видеоматериалов) с 1 февраля по 9 марта 2018 г.
2-й этап (отборочный) с 24, 31 марта, 7, 14 апреля 2018 г. Время проведения - 11 час.
Финал конкурса «Теегин айс» - Гала-концерт будет проходить28 апреля 2018г.

Учредители конкурса:
1.Филиал ВГТРК ГТРК «Калмыкия»;
2.Министерство образования и науки РК;
З.Министерство культуры и туризма РК.

Состав жюри:
Савр Катаев - гл. дирижер Национального Оркестра - председатель жюри;
Члены жюри:
1.М. Мукабенова - депутат Государственной Думы ФС РФ - почетный член жюри;
2. Г. Санджарыков – заместитель министра образования и науки Республики Калмыкия;
3.Т. Васильева – начальник отдела министерства культуры и туризма Республики Калмыкия;
4. А. Сарангов - актер, режиссер Национального театра им. Б.Басангова
5. А. Очкаева – заслуженная артистка Республики Калмыкия;
6. Н. Гаданова – главный специалист министерства культуры и туризма Республики Калмыкия;
7. Т. Надбитова - шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Калмыкия»

Ответственные лица по организации и проведению конкурса:
Шеф-редактор группы тематического вешания ГТРК «Калмыкия» Надбитова Т.Т. тел. 4-06-11, моб. (89054007000), спец.корреспондент – Грицкова Р.Б. тел. 8961549277З, режиссер - Батутемиров Б.Ю.-89615424545. Зам. министра образования и науки Санджарыков Г.Э., Убушиева З.П. – начальник отдела министерства.
Зам. министра культуры и туризма Бадаева Г.А., Васильева Т. С.- начальник отдела министерства.

Заявка на участие в детском телевизионном конкурсе калмыцкой песни и музыки



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