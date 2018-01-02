Положение о проведении 7-го республиканского детского телевизионного конкурса калмыцкой песни и музыки среди учащихся школ «Теегин айс»

Дата и место проведения:

Февраль - апрель 2018 г. Элиста.



Цели и задачи конкурса:

1.Развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных и артистических способностей у школьников.

2.Содействие повышению интереса исполнителей, вокалистов к калмыцкой песне и национальному искусству.

З. Популяризация калмыцкого языка среди детей школьного возраста.

4. Поддержка одаренных детей в области народного творчества.



Условия проведения конкурса:

1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов средних образовательных, детских музыкальных и школ искусств.

2. Конкурс проводится в 3 тура (заочный, отборочный и финальный).

3. Для участия все претенденты заполняют заявку по утвержденной на сайте vesti – kalmykia.ru форме.

4. Каждый участник представляет видео одного выступления (хр. до 3 мин.) и визитной карточки (презентационного ролика) исполнителя или художественного коллектива на калмыцком языке (хр. до 40 сек.) и выкладывает их на любой файлообменник (яндекс – диск, облако mail.ru, dropmfiles.com, My – Files.ru и др.)

5. Исполнение номера в режиме «живой» звук, музыкальное сопровождение - «минусовка».

6. Ссылку с видео выступления, визитной карточки и музыкального сопровождения - «минус» прислать организаторам по адресу эл. почты : techtv @mail.ru).



Конкурс проводится по четырем номинациям:

1. «Сольное пение»;

2. «Вокальная группа»;

З. «Инструментальное исполнительство».

4. «Сценическое мастерство».



Конкурс проходит в двух возрастных группах:

1.Младшая группа 1-6 классы.

2.Старшая группа 7-11 классы.



Каждый исполнитель представляет один музыкальный номер. По окончанию срока приема заявок жюри определяет имена прошедших в отборочный тур.

ГТРК «Калмыкия» проводит видеозапись отборочного тура и Гала-концерт конкурса. Видеозапись победителей отборочного этапа выставляется в сеть Интернет для голосования на сайте телекомпании. Результаты голосования будут учтены при определении лауреатов. Все финалисты станут участниками гала-концерта, где будут названы имена победителей конкурса.



Победителей определят члены жюри и интернет-голосование. В состав жюри входят 8 человек ( список прилагается).

Видеоверсия гала-концерта выйдет в эфир в конце апреля.



Основные положения:

Место и даты проведения: Отборочный тур и Гала – концерт проводятся в студии ГТРК «Калмыкия» по адресу: г.Элиста, ул. Горького, 34.

1-й этап (заочный - прием заявок и видеоматериалов) с 1 февраля по 9 марта 2018 г.

2-й этап (отборочный) с 24, 31 марта, 7, 14 апреля 2018 г. Время проведения - 11 час.

Финал конкурса «Теегин айс» - Гала-концерт будет проходить28 апреля 2018г.



Учредители конкурса:

1.Филиал ВГТРК ГТРК «Калмыкия»;

2.Министерство образования и науки РК;

З.Министерство культуры и туризма РК.



Состав жюри:

Савр Катаев - гл. дирижер Национального Оркестра - председатель жюри;

Члены жюри:

1.М. Мукабенова - депутат Государственной Думы ФС РФ - почетный член жюри;

2. Г. Санджарыков – заместитель министра образования и науки Республики Калмыкия;

3.Т. Васильева – начальник отдела министерства культуры и туризма Республики Калмыкия;

4. А. Сарангов - актер, режиссер Национального театра им. Б.Басангова

5. А. Очкаева – заслуженная артистка Республики Калмыкия;

6. Н. Гаданова – главный специалист министерства культуры и туризма Республики Калмыкия;

7. Т. Надбитова - шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Калмыкия»



Ответственные лица по организации и проведению конкурса:

Шеф-редактор группы тематического вешания ГТРК «Калмыкия» Надбитова Т.Т. тел. 4-06-11, моб. (89054007000), спец.корреспондент – Грицкова Р.Б. тел. 8961549277З, режиссер - Батутемиров Б.Ю.-89615424545. Зам. министра образования и науки Санджарыков Г.Э., Убушиева З.П. – начальник отдела министерства.

Зам. министра культуры и туризма Бадаева Г.А., Васильева Т. С.- начальник отдела министерства.



Заявка на участие в детском телевизионном конкурсе калмыцкой песни и музыки Февраль - апрель 2018 г. Элиста.1.Развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных и артистических способностей у школьников.2.Содействие повышению интереса исполнителей, вокалистов к калмыцкой песне и национальному искусству.З. Популяризация калмыцкого языка среди детей школьного возраста.4. Поддержка одаренных детей в области народного творчества.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов средних образовательных, детских музыкальных и школ искусств.2. Конкурс проводится в 3 тура (заочный, отборочный и финальный).3. Для участия все претенденты заполняют заявку по утвержденной на сайте vesti – kalmykia.ru форме.4. Каждый участник представляет видео одного выступления (хр. до 3 мин.) и визитной карточки (презентационного ролика) исполнителя или художественного коллектива на калмыцком языке (хр. до 40 сек.) и выкладывает их на любой файлообменник (яндекс – диск, облако mail.ru, dropmfiles.com, My – Files.ru и др.)5. Исполнение номера в режиме «живой» звук, музыкальное сопровождение - «минусовка».6. Ссылку с видео выступления, визитной карточки и музыкального сопровождения - «минус» прислать организаторам по адресу эл. почты : techtv @mail.ru).1. «Сольное пение»;2. «Вокальная группа»;З. «Инструментальное исполнительство».4. «Сценическое мастерство».1.Младшая группа 1-6 классы.2.Старшая группа 7-11 классы.Каждый исполнитель представляет один музыкальный номер. По окончанию срока приема заявок жюри определяет имена прошедших в отборочный тур.ГТРК «Калмыкия» проводит видеозапись отборочного тура и Гала-концерт конкурса. Видеозапись победителей отборочного этапа выставляется в сеть Интернет для голосования на сайте телекомпании. Результаты голосования будут учтены при определении лауреатов. Все финалисты станут участниками гала-концерта, где будут названы имена победителей конкурса.Победителей определят члены жюри и интернет-голосование. В состав жюри входят 8 человек ( список прилагается).Видеоверсия гала-концерта выйдет в эфир в конце апреля.Место и даты проведения: Отборочный тур и Гала – концерт проводятся в студии ГТРК «Калмыкия» по адресу: г.Элиста, ул. Горького, 34.1-й этап (заочный - прием заявок и видеоматериалов) с 1 февраля по 9 марта 2018 г.2-й этап (отборочный) с 24, 31 марта, 7, 14 апреля 2018 г. Время проведения - 11 час.Финал конкурса «Теегин айс» - Гала-концерт будет проходить28 апреля 2018г.1.Филиал ВГТРК ГТРК «Калмыкия»;2.Министерство образования и науки РК;З.Министерство культуры и туризма РК.Савр Катаев - гл. дирижер Национального Оркестра - председатель жюри;1.М. Мукабенова - депутат Государственной Думы ФС РФ - почетный член жюри;2. Г. Санджарыков – заместитель министра образования и науки Республики Калмыкия;3.Т. Васильева – начальник отдела министерства культуры и туризма Республики Калмыкия;4. А. Сарангов - актер, режиссер Национального театра им. Б.Басангова5. А. Очкаева – заслуженная артистка Республики Калмыкия;6. Н. Гаданова – главный специалист министерства культуры и туризма Республики Калмыкия;7. Т. Надбитова - шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Калмыкия»Шеф-редактор группы тематического вешания ГТРК «Калмыкия» Надбитова Т.Т. тел. 4-06-11, моб. (89054007000), спец.корреспондент – Грицкова Р.Б. тел. 8961549277З, режиссер - Батутемиров Б.Ю.-89615424545. Зам. министра образования и науки Санджарыков Г.Э., Убушиева З.П. – начальник отдела министерства.Зам. министра культуры и туризма Бадаева Г.А., Васильева Т. С.- начальник отдела министерства.



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