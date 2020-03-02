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Вчера, 18:15

Фермер из Калмыкии вернет незаконно полученный грант


Фермер из Калмыкии вернет незаконно полученный грант







Прокурорской проверкой установлено, что грант, предназначенный для государственной поддержки начинающего фермера, выдан необоснованно.

Для участия в конкурсе на право получения гранта предприниматель предоставил недостоверные сведения о наличии стажа в сельском хозяйстве, полученного при работе в личном подсобном хозяйстве другого гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Арбитражный суд республики обязал предпринимателя возвратить в республиканский бюджет 900 тыс. рублей.



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