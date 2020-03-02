Фермер из Калмыкии вернет незаконно полученный грант

















Прокурорской проверкой установлено, что грант, предназначенный для государственной поддержки начинающего фермера, выдан необоснованно.



Для участия в конкурсе на право получения гранта предприниматель предоставил недостоверные сведения о наличии стажа в сельском хозяйстве, полученного при работе в личном подсобном хозяйстве другого гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.



Арбитражный суд республики обязал предпринимателя возвратить в республиканский бюджет 900 тыс. рублей. Прокурорской проверкой установлено, что грант, предназначенный для государственной поддержки начинающего фермера, выдан необоснованно.Для участия в конкурсе на право получения гранта предприниматель предоставил недостоверные сведения о наличии стажа в сельском хозяйстве, полученного при работе в личном подсобном хозяйстве другого гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.Арбитражный суд республики обязал предпринимателя возвратить в республиканский бюджет 900 тыс. рублей.



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