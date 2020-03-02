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Сегодня, 15:41

В копилке Федерации Каратэ Калмыкии ещё 8 медалей


В копилке Федерации Каратэ Калмыкии ещё 8 медалей







Целую россыпь медалей высшего достоинства привезли домой юные калмыцкие каратисты.

В эти дни в Республике Крым прошло Первенство Южного федерального округа по олимпийскому каратэ, среди участников возрастной категории 10 - 13 лет.

Школу олимпийского резерва БУ РК "РКСШОР" ARHAT KARATE CLUB представляли 10 юных спортсменов, которые принесли в копилку Федерации Каратэ Республики Калмыкия 8 медалей.
Чемпионами соревнований в своих группах стали Санчир Пугаев, Даяна Сарангова и Саглара Очирова.
Серебро турнира завоевали Артем Лагодин и Александр Бамбышев.
Бронзовые медали получили Савр Шарваев, Яков Цыбулин и Андрей
Ширепов.



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