В копилке Федерации Каратэ Калмыкии ещё 8 медалей

















Целую россыпь медалей высшего достоинства привезли домой юные калмыцкие каратисты.



В эти дни в Республике Крым прошло Первенство Южного федерального округа по олимпийскому каратэ, среди участников возрастной категории 10 - 13 лет.



Школу олимпийского резерва БУ РК "РКСШОР" ARHAT KARATE CLUB представляли 10 юных спортсменов, которые принесли в копилку Федерации Каратэ Республики Калмыкия 8 медалей.

Чемпионами соревнований в своих группах стали Санчир Пугаев, Даяна Сарангова и Саглара Очирова.

Серебро турнира завоевали Артем Лагодин и Александр Бамбышев.

Бронзовые медали получили Савр Шарваев, Яков Цыбулин и Андрей

Ширепов. Целую россыпь медалей высшего достоинства привезли домой юные калмыцкие каратисты.В эти дни в Республике Крым прошло Первенство Южного федерального округа по олимпийскому каратэ, среди участников возрастной категории 10 - 13 лет.Школу олимпийского резерва БУ РК "РКСШОР" ARHAT KARATE CLUB представляли 10 юных спортсменов, которые принесли в копилку Федерации Каратэ Республики Калмыкия 8 медалей.Чемпионами соревнований в своих группах стали Санчир Пугаев, Даяна Сарангова и Саглара Очирова.Серебро турнира завоевали Артем Лагодин и Александр Бамбышев.Бронзовые медали получили Савр Шарваев, Яков Цыбулин и АндрейШирепов.



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