В Элисте проходит турнир по историческому фехтованию

















Данное спортивное состязание первое в своем роде, проводимое в степной столице.

В нем принимают участие представители клубов исторической реконструкции не только из Калмыкии, но и нескольких регионов страны.



Инициатором турнира выступил клуб «Тенгри» под руководством Эрдни Очир-Араева. Как отмечает автор проекта, основная цель состязания - познакомить людей с фехтованием на клинковом оружии.

Помимо командного, сегодня будет разыграно и личное первенство.

Как было отмечено, мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня.

Ведь когда ещё представители сильной половины человечества могут продемонстрировать свое благородство, мужественность и рыцарские качества, как не в праздник всех женщин.

Подробнее об этом смотрите во вторник 10 марта в дневном выпуске "Вести Калмыкия" на телеканале "Россия-1" в 11 часов 25 минут Данное спортивное состязание первое в своем роде, проводимое в степной столице.В нем принимают участие представители клубов исторической реконструкции не только из Калмыкии, но и нескольких регионов страны.Инициатором турнира выступил клуб «Тенгри» под руководством Эрдни Очир-Араева. Как отмечает автор проекта, основная цель состязания - познакомить людей с фехтованием на клинковом оружии.Помимо командного, сегодня будет разыграно и личное первенство.Как было отмечено, мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня.Ведь когда ещё представители сильной половины человечества могут продемонстрировать свое благородство, мужественность и рыцарские качества, как не в праздник всех женщин.Подробнее об этом смотрите во вторник 10 марта в дневном выпуске "Вести Калмыкия" на телеканале "Россия-1" в 11 часов 25 минут



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