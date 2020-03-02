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Сегодня, 11:45

В Элисте проходит турнир по историческому фехтованию


В Элисте проходит турнир по историческому фехтованию







Данное спортивное состязание первое в своем роде, проводимое в степной столице.
В нем принимают участие представители клубов исторической реконструкции не только из Калмыкии, но и нескольких регионов страны.

Инициатором турнира выступил клуб «Тенгри» под руководством Эрдни Очир-Араева. Как отмечает автор проекта, основная цель состязания - познакомить людей с фехтованием на клинковом оружии.
Помимо командного, сегодня будет разыграно и личное первенство.
Как было отмечено, мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня.
Ведь когда ещё представители сильной половины человечества могут продемонстрировать свое благородство, мужественность и рыцарские качества, как не в праздник всех женщин.
Подробнее об этом смотрите во вторник 10 марта в дневном выпуске "Вести Калмыкия" на телеканале "Россия-1" в 11 часов 25 минут



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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