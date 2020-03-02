Лучник из Малодербетовского района Хонгр Уладаев возрождает национальное искусство – конную стрельбу из лука





















Он единственный представитель, из Калмыкии, профессионально занимающийся данным видом спорта. Благодаря своей меткости он уже успел добиться высоких результатов в различных всероссийских турнирах. Недавно Уладаев вернулся из города Лыткарино Московской области, где завоевал золото на соревнованиях Зимнего кубка Федерации.



Фермер со стажем Хонгр всадников, лихо скачущих на лошади и метко стреляющих из лука, год назад видел только в исторических фильмах. Сегодня – он призер России и вице-президент федерации конной стрельбы из лука Калмыкии. Этот вид спорта в нашей стране молодой - ему 4 года. Раньше он существовал, как воинское искусство.

Стрельба вырабатывает черты характера, присущие легендарным богатырям «Джангара» - выносливость, решительность и умение концентрировать внимание, говорит Хонгр Уладаев. Некогда забытое искусство сегодня становится все более популярным. Чемпионаты по стрельбе из лука верхом ежегодно проводятся и в России.

В подобном виде спорта немало сложностей - пока лошадь несётся галопом по извилистой трассе, лучнику надо поразить сразу несколько мишеней за определённое время. От лучника требуются отличное чувство равновесия и координация движений. Стреляя верхом на коне, спортсмен должен быть неподвижным и не метаться из стороны в сторону.



Стреляет из лука и учитель физкультуры Николай Кондрашов. Базовым навыкам попадания в мишень в свое время его обучил Хонгр Уладаев.

Сегодня этому этническому виду спорта Николай Кондрашов обучает уже школьников.



В республике несколько сотен человек увлекаются национальной стрельбой из лука и даже имеют спортивные разряды. Хонгр Уладаев стал примером, для тех, кто желает натянуть тугую тетиву и ловко послать стрелу в цель верхом на коне. Число соратников Хонгора растет с каждым днем.



Он единственный представитель, из Калмыкии, профессионально занимающийся данным видом спорта. Благодаря своей меткости он уже успел добиться высоких результатов в различных всероссийских турнирах. Недавно Уладаев вернулся из города Лыткарино Московской области, где завоевал золото на соревнованиях Зимнего кубка Федерации.Фермер со стажем Хонгр всадников, лихо скачущих на лошади и метко стреляющих из лука, год назад видел только в исторических фильмах. Сегодня – он призер России и вице-президент федерации конной стрельбы из лука Калмыкии. Этот вид спорта в нашей стране молодой - ему 4 года. Раньше он существовал, как воинское искусство.Стрельба вырабатывает черты характера, присущие легендарным богатырям «Джангара» - выносливость, решительность и умение концентрировать внимание, говорит Хонгр Уладаев. Некогда забытое искусство сегодня становится все более популярным. Чемпионаты по стрельбе из лука верхом ежегодно проводятся и в России.В подобном виде спорта немало сложностей - пока лошадь несётся галопом по извилистой трассе, лучнику надо поразить сразу несколько мишеней за определённое время. От лучника требуются отличное чувство равновесия и координация движений. Стреляя верхом на коне, спортсмен должен быть неподвижным и не метаться из стороны в сторону.Стреляет из лука и учитель физкультуры Николай Кондрашов. Базовым навыкам попадания в мишень в свое время его обучил Хонгр Уладаев.Сегодня этому этническому виду спорта Николай Кондрашов обучает уже школьников.В республике несколько сотен человек увлекаются национальной стрельбой из лука и даже имеют спортивные разряды. Хонгр Уладаев стал примером, для тех, кто желает натянуть тугую тетиву и ловко послать стрелу в цель верхом на коне. Число соратников Хонгора растет с каждым днем.



Смотреть полный выпуск новостей



