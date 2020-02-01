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Вчера, 16:20

В Элисте стартует первый чемпионат ЮФО по вольной борьбе среди мужчин.


В Элисте стартует первый чемпионат ЮФО по вольной борьбе среди мужчин.





Турнир посвящен памяти директора Республиканской профильной школы Иннокентия Кузьмина. По словам организаторов, предстоящие состязания станут отборочным этапом для участия в предолимпийском Чемпионате России, который пройдет в Улан-Удэ в апреле. Калмыкию представят 20 атлетов в десяти весовых категориях. Итоги станут известны 2 марта.



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