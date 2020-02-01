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Сегодня, 17:46

Сегодня в Элисте стартовал четвертый республиканский турнир по шахматам среди команд школ-интернатов.


Сегодня в Элисте стартовал четвертый республиканский турнир по шахматам среди команд школ-интернатов.







В соревнованиях принимают участие ребята из 9 образовательных учреждений региона от 12 до 16 лет.
Запланированы 9 отдельных туров. Завершится всё 19 февраля. Победители представят Калмыкию на Всероссийском турнире, который пройдет с 10 по 20 марта в Краснодарском крае.
Пребывание ребят в Сочи обеспечит региональное министерство образования. Выиграть шахматные баталии и получить путевку на игры, которые пройдут на олимпийских объектах мечтают 48 участников нынешнего республиканского состязания.





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