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Сегодня, 13:55

Спортсменка из Калмыкии Ольга Владимирова стала победителем Чемпионата России по Джиу Джитсу в Санкт-Петербурге.


Спортсменка из Калмыкии Ольга Владимирова стала победителем Чемпионата России по Джиу Джитсу в Санкт-Петербурге.








По результатам соревнования будет сформирована Сборная страны.
Спортсменка заняла первое место в дисциплине «Ne waza».

Девушка провела 4 тяжёлые схватки. Всего же, в ее весовой категории за золото боролись 15 человек.
Это победа общая, благодаря поддержке земляков, - отметила Ольга в соцсетях.

Всего Калмыкия делегировала 9 спортсменов. Среди взрослых, в разделе "Fighting" Арслан Антонов занял 2 место.
В детской категории до 14 лет по джиу джитсу София Джамбинова стала серебряным призером Анвар Шараев – бронзовым.






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