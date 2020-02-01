Спортсменка из Калмыкии Ольга Владимирова стала победителем Чемпионата России по Джиу Джитсу в Санкт-Петербурге.



















По результатам соревнования будет сформирована Сборная страны.

Спортсменка заняла первое место в дисциплине «Ne waza».



Девушка провела 4 тяжёлые схватки. Всего же, в ее весовой категории за золото боролись 15 человек.

Это победа общая, благодаря поддержке земляков, - отметила Ольга в соцсетях.



Всего Калмыкия делегировала 9 спортсменов. Среди взрослых, в разделе "Fighting" Арслан Антонов занял 2 место.

В детской категории до 14 лет по джиу джитсу София Джамбинова стала серебряным призером Анвар Шараев – бронзовым.





По результатам соревнования будет сформирована Сборная страны.Спортсменка заняла первое место в дисциплине «Ne waza».Девушка провела 4 тяжёлые схватки. Всего же, в ее весовой категории за золото боролись 15 человек.Это победа общая, благодаря поддержке земляков, - отметила Ольга в соцсетях.Всего Калмыкия делегировала 9 спортсменов. Среди взрослых, в разделе "Fighting" Арслан Антонов занял 2 место.В детской категории до 14 лет по джиу джитсу София Джамбинова стала серебряным призером Анвар Шараев – бронзовым.



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